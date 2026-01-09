Theodosia: Eisige WüsteJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 18: Theodosia: Eisige Wüste
25 Min.Folge vom 09.01.2026
Theo wird von der Schwesternschaft beauftragt, ein eigenartiges Wetterphänomen in der Wüste zu untersuchen. Als sie durch die Ka-Tür geht, folgt ihr Vater ihr, denn er macht sich Sorgen um seine Tochter. Währenddessen spioniert Josie, die nun für Darius arbeitet, im Museum, um das Rad von Akoris zu finden. Dafür muss sie aber zuerst Theos Freunde loswerden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
