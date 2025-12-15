Theodosia: Erster SchultagJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 2: Theodosia: Erster Schultag
23 Min.Folge vom 15.12.2025
Während Theo noch fieberhaft nach einem Heilmittel für Wills magischen Gedächtnisverlust sucht, hat Henry weitere schlechte Nachrichten: Nach jahrelangem Heimunterricht sollen die Geschwister nun in eine echte Schule gehen! Ausgestattet mit grässlichen Uniformen müssen beide ihren ersten Schultag bestreiten, der dank Theos magischen Kräften aber ganz anders abläuft als geplant. (Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung) Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media
