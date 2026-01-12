Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 12.01.2026
25 Min.Folge vom 12.01.2026

Josie hat Theo und ihre Freunde verraten und Will an Darius ausgeliefert. Dieser soll als Köder für Theo dienen. Theo versucht Will aufzuspüren, doch dafür muss sie endlich die Prüfung der Schwesternschaft bestehen, um eine Anch-Magierin zu werden und Darius gegenübertreten zu können. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

