25 Min.Folge vom 12.01.2026
Josie hat Theo und ihre Freunde verraten und Will an Darius ausgeliefert. Dieser soll als Köder für Theo dienen. Theo versucht Will aufzuspüren, doch dafür muss sie endlich die Prüfung der Schwesternschaft bestehen, um eine Anch-Magierin zu werden und Darius gegenübertreten zu können. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
