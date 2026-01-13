Theodosia: In der ZeitschleifeJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 21: Theodosia: In der Zeitschleife
25 Min.Folge vom 13.01.2026
Ihr letztes Aufeinandertreffen hat sowohl Theo als auch Darius stark mitgenommen. Theo ist sehr geschwächt, doch auch Darius wurde verletzt. Während Will sich um seine Freundin sorgt, versuchen Henry, Maya und Alastair, die Überreste der Zeitmaschine zu retten. Doch dabei landen sie in einer Zeitschleife. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0