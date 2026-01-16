Theodosia: Die Ka-SeeleJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 24: Theodosia: Die Ka-Seele
25 Min.Folge vom 16.01.2026
Theo und Maya wagen sich in den Spielsalon, um sich Josie zu stellen. In der Zwischenzeit gehen Will und Henry mit Darius in dessen Versteck. Dort möchten sie den Opal mit Energie aufladen, um die Zeitmaschine endlich in Gang zu bringen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0