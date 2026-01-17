Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theodosia Staffel 2

Theodosia: Im Palast

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 17.01.2026
Theodosia: Im Palast

Theodosia: Im PalastJetzt kostenlos streamen

Theodosia Staffel 2

Folge 25: Theodosia: Im Palast

25 Min.Folge vom 17.01.2026

Clives Hochzeit steht endlich an. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen und alles ist bereit. Doch während der Zeremonie verliert Alistair die Ringe für Clive und seine Braut. Henry und Maya müssen sie wiederfinden. Theo, Will und Darius reisen unterdessen gemeinsam ins alte Ägypten, um den Djed-Stein zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theodosia Staffel 2
ORF Kids
Theodosia Staffel 2

Theodosia Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen