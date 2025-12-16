Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 16.12.2025
24 Min.Folge vom 16.12.2025

Will kann sich noch immer nicht an Theo erinnern, was sie ziemlich bedrückt. Maya, die nichts von Theos Kräften weiß, ahnt, dass etwas mit dem Mädchen nicht stimmt. Die ambitionierte Journalistin recherchiert hartnäckig, während Henry versucht, dichtzuhalten. Unterdessen kommen aus der verfluchten Barke im Museum unzählige Käfer gekrabbelt. Theo gibt ihr Bestes, um die Schädlinge in Zaum zu halten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media

