Theodosia Staffel 2
Folge 4: Theodosia: Die Ruine
23 Min.Folge vom 17.12.2025
Theo und Maya wurden durch die magische Barke nach Ägypten teleportiert, gerade als Will seine Erinnerungen wiedererlangen konnte. Während die zwei Mädchen nach einem Weg zurück nach Hause suchen, versuchen Henry und Will Mr. Throckmorton über Theos Verschwinden im Dunkeln zu halten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media
