Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theodosia Staffel 2

Theodosia: Die Ruine

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 17.12.2025
Theodosia: Die Ruine

Theodosia: Die RuineJetzt kostenlos streamen

Theodosia Staffel 2

Folge 4: Theodosia: Die Ruine

23 Min.Folge vom 17.12.2025

Theo und Maya wurden durch die magische Barke nach Ägypten teleportiert, gerade als Will seine Erinnerungen wiedererlangen konnte. Während die zwei Mädchen nach einem Weg zurück nach Hause suchen, versuchen Henry und Will Mr. Throckmorton über Theos Verschwinden im Dunkeln zu halten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theodosia Staffel 2
ORF Kids
Theodosia Staffel 2

Theodosia Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen