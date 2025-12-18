Theodosia: Nichts für die Presse!Jetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 5: Theodosia: Nichts für die Presse!
24 Min.Folge vom 18.12.2025
Nachdem das Verschwinden von Theo und Maya aufgefallen ist, bekommt Theo Ärger mit ihrem Vater, der ihr kurzerhand Stubenarrest aufbrummt. Das ist für Theo jedoch gefährlich, denn ihre Zauberkräfte bringen sie zum Glühen und eingesperrt im Museum ist es umso schwieriger, eine Lösung für das Problem zu finden. Währenddessen kidnappen die „Lehm-Menschen“ Maya und versuchen Informationen aus ihr herauszupressen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media
