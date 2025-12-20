Zum Inhalt springenBarrierefrei
Theodosia Staffel 2

Theodosia: Sturmfrei

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 20.12.2025
Theodosia: Sturmfrei

Theodosia: Sturmfrei

Theodosia Staffel 2

Folge 7: Theodosia: Sturmfrei

23 Min.Folge vom 20.12.2025

Nach einem magischen Missgeschick ist nun auch Darius dazu in der Lage, Magie zu sehen. Theo hat deswegen ein schlechtes Gewissen, denn sie fürchtet, ihn dadurch in Gefahr gebracht zu haben. Unterdessen will Henry in Abwesenheit seiner Eltern unbedingt eine Party im Museum veranstalten, doch ein ungebetener Gast droht, die Feier zu ruinieren. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media

Theodosia Staffel 2
ORF Kids
Theodosia Staffel 2

Theodosia Staffel 2

