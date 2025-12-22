Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theodosia Staffel 2

Theodosia: Tauchgang zu den Sternen

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 22.12.2025
Theodosia: Tauchgang zu den Sternen

Theodosia: Tauchgang zu den SternenJetzt kostenlos streamen

Theodosia Staffel 2

Folge 8: Theodosia: Tauchgang zu den Sternen

25 Min.Folge vom 22.12.2025

Theo bricht gemeinsam mit Darius von London ins alte Ägypten auf, wo sie endlich wieder ihre Großmutter trifft. Doch die Wiedersehensfreude ist nur von kurzer Dauer, denn Theo und Drarius müssen auf ihrer Mission so manche herausfordernde Prüfung bestehen, die sie sogar unter Wasser führt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theodosia Staffel 2
ORF Kids
Theodosia Staffel 2

Theodosia Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen