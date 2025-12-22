Theodosia: Tauchgang zu den SternenJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 8: Theodosia: Tauchgang zu den Sternen
25 Min.Folge vom 22.12.2025
Theo bricht gemeinsam mit Darius von London ins alte Ägypten auf, wo sie endlich wieder ihre Großmutter trifft. Doch die Wiedersehensfreude ist nur von kurzer Dauer, denn Theo und Drarius müssen auf ihrer Mission so manche herausfordernde Prüfung bestehen, die sie sogar unter Wasser führt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0