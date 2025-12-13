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Theodosia Staffel 2

Theodosia: Magische Gedächtnislücke

ORF KidsStaffel 2Folge 1vom 13.12.2025
Theodosia: Magische Gedächtnislücke

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Theodosia Staffel 2

Folge 1: Theodosia: Magische Gedächtnislücke

25 Min.Folge vom 13.12.2025

Nach ihren zahlreichen bestrittenen Abenteuern nutzen Theo und Will immer wieder die Ka-Tür, um nach Ägypten zu reisen und die geheimen Gänge der Pyramiden zu erforschen. Unterdessen vermisst Henry seine Freundin Safiya und schmiedet heimlich einen Plan, wie er sie wiedersehen kann. Als Theos Eltern ein neues Ausstellungsstück für ihr Museum bekommen, auf dem ein Fluch liegt, stolpern die Freunde in ein neues Abenteuer! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

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