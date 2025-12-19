Theodosia: In der DunkelheitJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 6: Theodosia: In der Dunkelheit
23 Min.Folge vom 19.12.2025
Will und Josie arbeiten eng zusammen, um ihre Show zu perfektionieren, was Theo eifersüchtig macht. Dadurch gerät ihre Zauberkraft wieder außer Kontrolle und sie lässt ihren Schulkollegen Darius unabsichtlich erblinden. Als Will erfährt, dass Theo eifersüchtig auf ihn und Josie zu sein scheint, macht er sich sofort auf den Weg zu ihr in die Schule, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media
