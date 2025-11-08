Theodosia: Katastrophe beim PutzenJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 29: Theodosia: Katastrophe beim Putzen
25 Min.Folge vom 08.11.2025
Statt zu lernen, konzentrieren sich die Kinder im Unterreicht auf andere Dinge. Safiya liest Modezeitschriften, Theo übt zaubern und Henry ist mit der Entwicklung einer Putzmaschine beschäftigt. Diese macht sich selbständig und verwüstet das gesamte Museum - ausgerechnet am Tag, als sich die Inspektorin vom auswärtigen Amt ein Bild vom Museum machen möchte! Die Kinder bekommen deshalb ordentlich Ärger, doch Theo bemerkt einen Hinweis darauf, dass die Inspektorin gar nicht ist, wer sie zu sein vorgibt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0