Theodosia
Folge 32: Theodosia: Doppelter Ärger
25 Min.Folge vom 12.11.2025
Die Freunde planen, das gestohlene Amulett zurückzuholen. Dafür sind umfassende Vorbereitungen notwendig. Um für ihre Mission dem Unterricht fernbleiben zu können, wendet Theo also einen Doppelgänger-Zauber an. Dieser scheint zunächst perfekt zu wirken, als die Freunde sich jedoch zur Nadel der Kleopatra aufmachen, sorgt Theos magischer Zwilling für so einiges Chaos. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
