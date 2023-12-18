ProSieben THEMA. Antibiotika vor dem Aus: Was tun, wenn nichts mehr hilft?Jetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
Folge vom 18.12.2023: ProSieben THEMA. Antibiotika vor dem Aus: Was tun, wenn nichts mehr hilft?
86 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12
Tödlicher Wettlauf gegen einen unsichtbaren Killer: Harmlose Kratzer können mittlerweile zu lebensgefährlichen Infektionen und Blutvergiftungen führen. Der Grund: multiresistente Keime und dramatische Antibiotika-Resistenzen. Reporter Thilo Mischke geht dieser sich verschärfenden globalen Bedrohung nach. Und recherchiert dafür u.a. in drei Hotspots der Supererreger: Krankenhaus, Tiermast und Pharma-Fabrik. Wie tief stecken wir bereits in der Krise? Wie kann eine Lösung aussehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© pqpp2 GmbH