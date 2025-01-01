Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Thilo Mischke.

ProSieben THEMA. Forrest Trump: Der Talk mit Thilo Mischke

Joyn
ProSieben THEMA. Forrest Trump: Der Talk mit Thilo Mischke

ProSieben THEMA. Forrest Trump: Der Talk mit Thilo MischkeJetzt kostenlos streamen

Thilo Mischke.

ProSieben THEMA. Forrest Trump: Der Talk mit Thilo Mischke

59 Min.Ab 12

Anlässlich der Reportage "ProSiebenTHEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl" spricht Thilo Mischke im Talk über diese ungemütliche Wahl. Mit dabei sind der Comedian Shahak Shapira, Journalistin Sally Starken, BILD-Redakteur Paul Ronzheimer und Politikwissenschaftlerin Andrea Rotter.

Alle verfügbaren Folgen