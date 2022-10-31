ProSieben THEMA. Waffen für den Frieden? Deutschland rüstet auf.Jetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
Folge vom 31.10.2022: ProSieben THEMA. Waffen für den Frieden? Deutschland rüstet auf.
92 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 12
Europa rüstet auf. Auch Deutschland will die lange versäumte Modernisierung der Bundeswehr im Eiltempo nachholen. Ein klarer Gewinner dieser Entwicklung ist die Rüstungsindustrie. Aber sorgen mehr Waffen wirklich für mehr Frieden? Und gibt es einen Ausweg aus der Aufrüstungsspirale? Um darauf Antworten zu finden, reist Thilo Mischke u.a. in die Ukraine und taucht auch ein in die Welt der Rüstungsindustrie, die geprägt ist von vollkommen neuen Arten der Kriegsführung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spezial, Politik
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© pqpp2 GmbH