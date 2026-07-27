Thomas Maurer - TrotzdemJetzt kostenlos streamen
Thomas Maurer - Trotzdem
Folge 1: Thomas Maurer - Trotzdem
66 Min.Folge vom 27.07.2026
Offline im Waldviertel: Thomas Maurer sucht Ruhe und findet den ganz normalen Wahnsinn. In "Trotzdem" zieht sich Thomas Maurer in eine Digital-Detox-Klinik im Waldviertel zurück, um Abstand von Dauerbeschallung, Social Media und Internetsucht zu gewinnen. Statt Erholung erwarten ihn skurrile Mitmenschen, infrastrukturelle Zumutungen und eine Atmosphäre permanenter Kontrolle. Mit scharfem Humor und präziser Beobachtung seziert Maurer die Widersprüche einer Gesellschaft, die zwischen digitaler Überforderung, Apathie und Sehnsucht nach Entschleunigung pendelt. Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
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