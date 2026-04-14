Tierärztin Vida: Vidas kleiner Stolperer / Sweetwoods Nies-TagJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 21: Tierärztin Vida: Vidas kleiner Stolperer / Sweetwoods Nies-Tag
23 Min.Folge vom 14.04.2026
Vidas kleiner Stolperer Vida ist es gewohnt, die Tierärztin zu sein, aber als sie sich den Knöchel verletzt, wird sie ausnahmsweise selbst zur Patientin. Nun liegt es an den Tieren von Sweetwood, ihre Tierärztin wieder gesundzupflegen. Sweetwoods Nies-Tag Jeder in Sweetwood hat eine juckende Nase, juckende Augen oder Schnupfen. Vida möchte der Ursache für die rätselhaften Symptome auf den Grund gehen. Könnte eine spezielle Art von Blume die Beschwerden auslösen? Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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Tierärztin Vida Staffel 1
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