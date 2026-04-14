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Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Vidas kleiner Stolperer / Sweetwoods Nies-Tag

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 14.04.2026
Tierärztin Vida: Vidas kleiner Stolperer / Sweetwoods Nies-Tag

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Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 21: Tierärztin Vida: Vidas kleiner Stolperer / Sweetwoods Nies-Tag

23 Min.Folge vom 14.04.2026

Vidas kleiner Stolperer Vida ist es gewohnt, die Tierärztin zu sein, aber als sie sich den Knöchel verletzt, wird sie ausnahmsweise selbst zur Patientin. Nun liegt es an den Tieren von Sweetwood, ihre Tierärztin wieder gesundzupflegen. Sweetwoods Nies-Tag Jeder in Sweetwood hat eine juckende Nase, juckende Augen oder Schnupfen. Vida möchte der Ursache für die rätselhaften Symptome auf den Grund gehen. Könnte eine spezielle Art von Blume die Beschwerden auslösen? Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

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