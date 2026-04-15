Tierärztin Vida: Stichlies Eislauf-Oh-Oh / Sunnys Ohren-Au-AuJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 22: Tierärztin Vida: Stichlies Eislauf-Oh-Oh / Sunnys Ohren-Au-Au
23 Min.Folge vom 15.04.2026
Stichlies Eislauf-Oh-Oh Alle sind aufgeregt, denn es ist der perfekte Tag zum Eislaufen. Nur Stichlie freut sich nicht so sehr, denn er weiß noch nicht, wie man richtig eisläuft. Aber zum Glück ist Vids zur Stelle und hilft ihm mit schlauen Ratschlägen. Sunnys Ohren-Au-Au Die Sweetwood-Marschkapelle hat heute ihren großen Auftritt und alle wollen hingehen. Nur Sunny hat ein Problem: Er liebt zwar Musik über alles, kann aber Lärm nicht ausstehen. Wird er mit Vidas Hilfe doch noch einen Weg finden, sich den Auftritt der Kapelle anzuhören? Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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