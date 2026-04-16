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Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Ottos Stinkefüße / Junos stiller Freund

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 16.04.2026
Tierärztin Vida: Ottos Stinkefüße / Junos stiller Freund

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Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 23: Tierärztin Vida: Ottos Stinkefüße / Junos stiller Freund

23 Min.Folge vom 16.04.2026

Ottos Stinkefüße Als der Bär Otto mit seinen Freunden ein Picknick veranstalten will, stört ein beißender Gestank das Vergnügen. Die Ursache des unangenehmen Geruchs sind Ottos Füße! Zum Glück kennt Vida einen Weg, wie man Stinkefüße kurieren kann. Junos stiller Freund Junos bester Freund ist ein kleiner Vogel, der den ganzen Tag auf ihrem Rücken sitzt und mit ihr redet und spielt. Aber wenn jemand anderes dabei ist, erstarrt er. Vida erkennt sein Problem sofort: Er ist schüchtern. Sie gibt dem Vogel ein paar Tipps, die ihm helfen, mit seiner Schüchternheit fertigzuwerden. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

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