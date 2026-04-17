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Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Zickzack hat Verstopfung / Bei Pippen ist der Wurm drin

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 17.04.2026
Tierärztin Vida: Zickzack hat Verstopfung / Bei Pippen ist der Wurm drin

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Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 24: Tierärztin Vida: Zickzack hat Verstopfung / Bei Pippen ist der Wurm drin

23 Min.Folge vom 17.04.2026

Zickzack hat Verstopfung Zickzack hat ein Problem, das ihr etwas peinlich ist: Sie war seit drei Tagen nicht mehr auf dem Klo für ihr "großes Geschäft". Aber Tierärztin Vida nimmt ihr die Scham und gibt dem Kaninchen viele gute Tipps, um seine Verdauung wieder in Schwung zu kriegen. Bei Pippen ist der Wurm drin Pippens Bruder Banjo Koala hat sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Aber durch ein Missverständnis glaubt Pippen nun, dass Banjo von einem hochansteckenden "Bauch-Wurm" befallen ist und gerät in Panik. Wird Vida das Missverständnis aufklären können? Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

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