Tierärztin Vida: Vidas Valentins-Verspätung / Sunnys keimige HändeJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 25: Tierärztin Vida: Vidas Valentins-Verspätung / Sunnys keimige Hände
23 Min.Folge vom 18.04.2026
Vidas Valentins-Verspätung Es ist Valentinstag! Vida und Popcorn freuen sich auf ihre Tradition zu Hause mit Dad und Papa! Aber gerade als sie gehen wollen, scheint jeder in Sweetwood ihre Hilfe zu brauchen. Die beiden können die Praxis natürlich nicht zusperren, ohne sich um jeden zu kümmern. Werden sie trotzdem rechtzeitig zu Hause sein? Sunnys keimige Hände Sunny leidet unter Bauchschmerzen und sucht Tierärztin Vida auf. Die ahnt schon, woher Sunnys Krankheit kommen könnte. Denn wenn man sich nicht regelmäßig die Hände wäscht, können sich Keime ungehindert daran festsetzen! Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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