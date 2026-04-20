Tierärztin Vida: Zickzacks Stinktier-Problem / Das Vida-der-Doc-BuchJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 26: Tierärztin Vida: Zickzacks Stinktier-Problem / Das Vida-der-Doc-Buch
23 Min.Folge vom 20.04.2026
Zickzacks Stinktier-Problem Zu Zickzacks besten Freunden zählt auch ein kleines Stinktiermädchen. Aber als Zickzack einmal versehentlich von ihr besprüht wird und den Geruch nicht mehr loswird, ist guter Rat teuer. Zum Glück ist tierärztin Vida zur Stelle und findet eine Lösung. Das Vida-der-Doc-Buch Sunny möchte ein Buch über seine Lieblingstierärztin schreiben. Dafür muss er ihr aber zunächst einige Fragen stellen. Vida nimmt Sunny deshalb mit auf einen Tag voller Hausbesuche. So kann sie ihm unterwegs alles erzählen, was er wissen will. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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