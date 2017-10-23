Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 23.10.2017: Episode 25
45 Min.Folge vom 23.10.2017Ab 12
Heute ist Dr. Jeff mit seinen Kollegen auf einem Straßenfest der Nachbargemeinde, beantwortet Fragen und impft Tiere gratis gegen Tollwut. Er ist inzwischen als „Robin Hood der Veterinäre“ bekannt, und Leute kommen mit ihren Sorgenfällen von weither. Jeana ist über 1000 Kilometer aus Iowa angereist, um das Bein ihrer Hündin zu retten. Der Welpe hat eine höchst komplizierte Fraktur davongetragen, nachdem er von einem Auto überfahren wurde. Ein anderer Tierarzt hatte gleich amputieren wollen, doch Dr. Jeff wagt die Operation. Außerdem in dieser Folge: Ein ganzes Wolfsrudel muss behandelt werden, und ein Graupapagei findet eine neue Freundin.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.