Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 13.11.2017: Episode 28
44 Min.Folge vom 13.11.2017Ab 6
Als Louisiana von einer zerstörerischen Überschwemmung getroffen wird, schickt Tierarzt Dr. Jeff in dieser Folge der Doku-Serie seinen Kollegen Vet Tech Hector Martinez ins Krisengebiet, um verletzte und kranke Haustiere zu retten, die von ihren Besitzer zurückgelassen wurden. Dann muss der Rocky Mountain Doc sehr schnell handeln, um eine Bulldogge zu retten, die in einen lebensgefährlichen Unfall verwickelt wurde. Und sein Kollege Dr. Don entdeckt, dass eine Katze, die der absolute Liebling seiner Besitzer ist, einen Gegenstand verschluckt hat, der absolut nichts im Magen des Tieres verloren hat.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
