Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 27.11.2017: Episode 30
44 Min.Folge vom 27.11.2017Ab 12
Dr. Jeff und Dr. Petra haben in dieser Folge der Doku-Serie alle Hände voll zu tun, um einem verletzten Boxer zu helfen: Der Hund wurde von einem Pferdehuf am Kopf getroffen, und das Ärztepaar muss nun einen Schädelbruch richten. Kollege Dr. Baier hat eine komplizierte OP vor sich, als er einem Frettchen eine Wucherung im Gesicht entfernen muss. Ihr junger Kollege Dr. Don behandelt inzwischen einen Hund mit gebrochenem Bein, so dass das Tier schnell ins Altenheim zurück kann, wo die Bewohner sehnsüchtig auf ihn warten. Außerdem benötigt eine Frau dringend Dr. Jeffs Hilfe, weil ein stetig wachsendes Rudel wilder Katzen ihren Garten bevölkert.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
