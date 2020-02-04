Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 04.02.2020: Episode 17
44 Min.Folge vom 04.02.2020Ab 6
Es ist ein extrem brutaler Fall: Als Hundehalterin Deanna in einem Motel übernachtet, wird plötzlich die Tür eingetreten - ein Überfall! Als Pitbull Nalla ihrem Frauchen zur Hilfe eilt, fackelt der Räuber nicht lange und schießt auf den Hund, der schwerverletzt überlebt. Können Dr. Rachel Nichols und Dr. Jeff Young die Pitbull-Heldin retten? Bevor die Notoperation beginnt, soll ein Röntgenbild klären, wie schlimm Nallas innere Verletzungen sind und ob sich das Projektil noch im Körper befindet. Später behandelt Dr. Baier ein Meerschweinchen mit einem ungewöhnlichen Problem und in einem Schutzgebiet benötigen Wölfe Hilfe.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
