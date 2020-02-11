Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 11.02.2020: Episode 18
44 Min.Folge vom 11.02.2020Ab 12
Von den Rocky Mountains nach Mexiko: Dr. Jeff und sein Team packen ihre Siebensachen und starten einen großangelegten Behandlungsmarathon in Lateinamerika. In Puerto Morelos besuchen die Veterinäre das „International Training Center“, kurz ITC, das jungen Tierärzten die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten am lebenden Objekt anzuwenden. Und Patienten gibt es mehr als genug! Daheim in Denver setzt Dr. Baier sein fachliches Know-how ein, um Kater Cappuccino nach einem Autounfall wieder auf die Beine zu helfen und Dr. Don behandelt einen britischen Basset Hound, der die Folgen seiner Fresslust auszubaden hat...
