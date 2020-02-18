Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 18.02.2020: Episode 19
44 Min.Folge vom 18.02.2020Ab 6
Ein Notfall erreicht die Veterinäre in Denver: Familienhund Bear ist aus dem Garten weggelaufen und wurde von einem vorbeifahrenden Auto überrollt! Durch den Aufprall kam es zu einem Zwerchfellbruch, so dass ein Teil der Eingeweide in Bears Brustraum gedrückt worden sind. Chefarzt Dr. Jeff versucht in einer nervenaufreibenden Not-OP das Leben des Vierbeiners zu retten. Später rücken die Tierärzte zu einem Non-Profit-Einsatz im Westen von Colorado aus. Denn in der wirtschaftlich benachteiligten Region können sich viele Haustierbesitzer schlichtweg keine teuren Behandlungen leisten.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
