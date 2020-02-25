Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 25.02.2020: Episode 20
42 Min.Folge vom 25.02.2020Ab 6
Haustierhalterin Tasha ist besorgt: Irgendetwas stimmt mit Löwenkopf-Zwergkaninchen Gogo nicht! Sie hat kein Fell mehr auf der Brust und an den Ballen. Kann Dr. Baier die Ursache für Gogos Haarausfall ausfindig machen? Eine Hautanalyse unter dem Mikroskop soll Aufschluss über einen möglichen Parasitenbefall geben. Aber auch Stress oder eine Allergie könnten der Auslöser für ein derartiges Krankheitsbild sein. Später rückt Tierärztin Dr. Rachel Nichols zu einem Einsatz im Wildpferde-Reservat aus und Hund Emmet hat rätselhafte Metallklumpen im Magen.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
