Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 03.03.2020: Episode 21
44 Min.Folge vom 03.03.2020Ab 12
Houston, Texas: Nachdem die Metropole im Süden der USA von Hurrikan Harvey schlimm getroffen wurde, eilen Dr. Jeff und sein Team einer ortsansässigen Tierschutzorganisation zur Hilfe. Denn durch den Tropensturm haben nicht nur Menschen, sondern auch zahllose Tiere ihr Zuhause verloren! Da die Veterinäre aus Colorado leider nicht allen Betroffenen helfen können, konzentrieren sie sich bei ihrer Rettungsmission auf herrenlose Hunde aus den völlig überfüllten Tierheimen. Nach einem ausgiebigen Gesundheitscheck sollen die Vierbeiner an neue Besitzer vermittelt werden.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.