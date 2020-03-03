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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Episode 21

TLCFolge vom 03.03.2020
Episode 21

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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Folge vom 03.03.2020: Episode 21

44 Min.Folge vom 03.03.2020Ab 12

Houston, Texas: Nachdem die Metropole im Süden der USA von Hurrikan Harvey schlimm getroffen wurde, eilen Dr. Jeff und sein Team einer ortsansässigen Tierschutzorganisation zur Hilfe. Denn durch den Tropensturm haben nicht nur Menschen, sondern auch zahllose Tiere ihr Zuhause verloren! Da die Veterinäre aus Colorado leider nicht allen Betroffenen helfen können, konzentrieren sie sich bei ihrer Rettungsmission auf herrenlose Hunde aus den völlig überfüllten Tierheimen. Nach einem ausgiebigen Gesundheitscheck sollen die Vierbeiner an neue Besitzer vermittelt werden.

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