Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 07.08.2018: Episode 40
44 Min.Folge vom 07.08.2018Ab 12
Mit rund 100.000 Patient:innen und einem Team von 30 Mitarbeiter:innen zählt Dr. Jeff aus Denver, Colorado, zu den meistbeschäftigten Tierärzt:innen der USA. Erster Patient ist heute Hund „Gus", der von seiner besorgten Besitzerin Kim in die Praxis gebracht wird. Gus zittert am ganzen Körper, kann nichts bei sich behalten und hat sich innerhalb der vergangenen Stunden 25mal übergeben. Die Röntgenaufnahmen zeigen, dass ein Gegenstand im Darm des Hundes steckengeblieben ist, was zur Perforierung der Darmwand und schließlich zum Tod führen kann. Gus muss sofort operiert werden. Außerdem in dieser Episode: Eine verletzte Zwergziege und ein Hund mit kompliziertem Oberschenkelbruch.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
