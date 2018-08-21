Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 21.08.2018: Episode 42
44 Min.Folge vom 21.08.2018Ab 12
Egal, wie kompliziert eine Operation ist – Rocky Mountain Vet Dr. Jeff scheut kein Risiko, um Leben zu retten. So auch beim Hundewelpen Stella. Das erst 11 Wochen alte Fellknäul musste schon einiges mitmachen: Nach dem Fressen erbricht sich die kleine Australian Shepherd-Dame ständig, Speichel tropft aus dem Maul und ihr Magen rumort. Diagnose: Verengung der Speiseröhre durch verwickelte Blutgefäße, so dass Stella keine feste Nahrung zu sich nehmen kann. Sie muss schnellstens operiert werden, sonst kann Flüssigkeit in die Luftröhre gelangen und der Welpe erstickt. Doch der Eingriff birgt ein großes Risiko, da Dr. Jeff sehr nah am Herzen operieren muss. Die Chancen stehen 50:50.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.