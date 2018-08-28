Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 28.08.2018: Episode 43
44 Min.Folge vom 28.08.2018Ab 12
Wieder hat es Dr. Jeff mit einem Notfall zu tun: Ein fünf Jahre alter Boxer ist aus einem Fenster im zweiten Stock gesprungen und hat sich schlimme Verletzungen sowie Knochenbrüche zugezogen. „Busgo“ wird sofort in den OP gebracht, geröntgt und mit Morphium gegen die Schmerzen versorgt. Sein Besitzer wollte den Hund einschläfern lassen, doch Nachbarin Amanda und ihre kleine Tochter möchten ihn retten und kümmern sich nun um ihn. Auch Kater „Capers“ geht es schlecht. Er hat eine riesige Wunde unter seinem Vorderbein, die wohl vom Angriff eines Fuchses oder Waschbären stammt. Er kann nicht mehr laufen und hat eine Menge Blut verloren. Wird der Rocky Mountain Vet die Tiere retten können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.