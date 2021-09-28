Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 28.09.2021: Episode 1
44 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 6
Boxer-Mischling Koda wird mit einer verdächtigen Hautveränderung ins Tierkrankenhaus von Denver eingeliefert. Ob es sich bei dem Geschwür um einen bösartigen Krebs - oder möglicherweise eine Histiozytose - handelt, soll mit einer Gewebeprobe herausgefunden werden. Später ist Dr. Jeff bei einem Außeneinsatz im Huerfano County unterwegs. Im Rettungszentrum „Mission Wolf“ nimmt der Veterinär das Gebiss eines Wolfhybriden in Augenschein. Unterstützung bekommt er dabei von Tierarztassistent Hector und Kollege Dr. Baier. Denn für die Zahnbeschau muss das wilde Halbblut in Vollnarkose versetzt werden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
