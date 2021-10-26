Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 26.10.2021: Episode 10
44 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12
Haustierbesitzer John ist alarmiert. Denn sein Kater Oliver hat vermutlich mehrere Haargummis der Mitbewohnerin verputzt. Und Johns Sorge ist durchaus berechtigt: Sollten die Gummibänder vom Magen in den Darm weiterwandern, könnte das lebensbedrohliche Folgen haben! Tierärztin Dr. Petra Young reagiert sofort und führt eine Not-OP durch, um den Kater zu retten. Auch in dieser Episode: Hund Mackenzie bekommt eine Nierenoperation, Königspython Nemesis soll wegen seinem eingetrübten Auge zur Untersuchung und Dr. Jeff macht Bekanntschaft mit der seltenen Spezies „Therapie-Yak“.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
