Haustierbesitzer John ist alarmiert. Denn sein Kater Oliver hat vermutlich mehrere Haargummis der Mitbewohnerin verputzt. Und Johns Sorge ist durchaus berechtigt: Sollten die Gummibänder vom Magen in den Darm weiterwandern, könnte das lebensbedrohliche Folgen haben! Tierärztin Dr. Petra Young reagiert sofort und führt eine Not-OP durch, um den Kater zu retten. Auch in dieser Episode: Hund Mackenzie bekommt eine Nierenoperation, Königspython Nemesis soll wegen seinem eingetrübten Auge zur Untersuchung und Dr. Jeff macht Bekanntschaft mit der seltenen Spezies „Therapie-Yak“.

