Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 09.11.2021: Episode 13
45 Min.Folge vom 09.11.2021Ab 12
In seiner fast 30-jährigen Berufslaufbahn als Tierarzt hat Dr. Jeff Young so einiges erlebt. Unzählige tierische Patienten hat der Chefarzt gemeinsam mit seinem Team in dieser Zeit behandelt. Jetzt zieht der Rocky Mountain Doc Bilanz. Von seinem ehrenamtlichen Engagement mit Schulkindern, über den Neubau der Klinik bis hin zur eigenen Krebserkrankung: In diesem Special lassen Dr. Jeff, Lebensgefährtin Petra, Kollegin Dr. Amy Hutcheson, Exotenexperte Dr. Baier und Tierarztassistent Hector besondere wie dramatische Momente noch einmal Revue passieren.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
