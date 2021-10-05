Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 05.10.2021: Episode 4
44 Min.Folge vom 05.10.2021Ab 12
Kürzlich hat Tierarztassistent Hector Hund Wookie adoptiert. Allerdings hat der schwanzwedelnde Senior ein derbes Blasenproblem. Stichwort Inkontinenz. Die Wohnungseinrichtung von Hector und seiner Familie hat bereits stark unter Wookies ständigem Harndrang gelitten. Daher soll jetzt ein Medikament helfen, das unangenehme Urinproblem in den Griff zu bekommen. Auch in dieser Folge: Bei Baumfällarbeiten wurde ein Babyeichhörnchen verletzt, Klinik-Hund Moses leidet an unerklärlichen Anfällen und für Hasenbesitzerin Clarissa gibt es eine Überraschung...
Genre:Reality, Tiere, Medizin
