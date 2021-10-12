Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 12.10.2021: Episode 5
45 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 6
Coyoten sind in vielen Teilen der USA verbreitet. Auch rund um Denver, am Fuß der Rocky Mountains, tauchen die listigen Raubtiere regelmäßig auf. Leider kommt es dabei manchmal auch zu unerfreulichen Zwischenfällen mit Haustieren. So wie heute: Dr. Amy Hutcheson muss nämlich eine Hündin behandeln, die sich bei der Jagd nach Coyoten eine unschöne Verletzung am Hinterbein zugezogen hat. Später rückt das Team zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung im nördlich gelegenen Jackson County aus. Dort sollen sozial benachteiligte Haustierbesitzer:innen die Möglichkeit bekommen, ihre Tiere kostenlos operieren zu lassen.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
