Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 19.10.2021: Episode 7
Folge vom 19.10.2021
Dr. Jeff hat eine klare Meinung zu Zuchtfarmen: am besten abschaffen! Tiere werden dort oft unter unwürdigen Bedingungen gehalten. Käfige und Krankheiten sind trauriger Standard. Außerdem geht es in derartigen Großbetrieben nur um Geschäftemacherei, das Wohl der Tiere findet kaum Beachtung. Daher hilft Dr. Jeff jederzeit, sollten Tiere aus solchen Folterkammern befreit werden. Genau das macht Tierschützerin Theresa: Aktuell hat sie 40 Hunde aus einer überfüllten Zuchtfabrik gerettet. Die Australian Shepherds sind maximal 2 Jahre alt und sollen nach einem Gesundheits-Check an liebevolle Besitzer:innen weitervermittelt werden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe: 6
6
