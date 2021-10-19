Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 19.10.2021: Episode 8
44 Min.Folge vom 19.10.2021Ab 6
Oleysa ist 4 Jahre alt und ein reinrassiger Deutscher Schäferhund. Doch Besitzerin Maren ist besorgt. Denn ihre geliebte Hündin leidet an Gelenkproblemen und hat vermutlich chronisch starke Schmerzen. Teils ist Oleysas Zustand so schlimm, dass sie weder den Sprung ins Bett, noch den Satz ins Auto schafft. Weil andere Tierärzte von einer Operation abgeraten und stattdessen nur Schmerzmittel verschrieben haben, wendet sich Hundehalterin Maren an das Team von Dr. Jeff. Er soll feststellen, ob Oleysa wirklich an einer Ellbogendysplasie leidet und wie man die Komplikationen bestmöglich in den Griff bekommen kann.
