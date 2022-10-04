Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 04.10.2022: Mission Wolf
45 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 6
Im Tierkrankenhaus von Denver herrscht wieder einmal Hochbetrieb. Bullterrier Mac wurde von einem Auto angefahren und ist schwer verletzt. Dr. Jeff macht sofort den OP-Raum klar, um die ausgekugelte Hüfte des Vierbeiners zu richten sowie diverse andere Wunden zu versorgen. Doch der nächste Notfall wartet bereits: Hund Rebel hat sich beim Spielen mit einem Stock aufgespießt! Später sind Klinikbetreiber Dr. Jeff und Assistenz-Veterinär Hector bei der Tierschutzorganisation „Mission Wolf“ zu Besuch. Dort soll eine junge Wölfin kastriert werden, bevor sie zu ihrem neuen Rudel dazustoßen darf.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.