Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 18.10.2022: Einsatz für die Tiertafel
44 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 6
Tierheimhund Pretzel, ein Dackel-Yorkie-Mix, muss heute eine schmerzhafte Zahnbehandlung über sich ergehen lassen. Doch für die 6-jährige Hündin Gracie kommt es noch schlimmer. Der freundliche Vierbeiner leidet an einem lebensbedrohlichen Nierentumor! Cheftierarzt Dr. Jeff übernimmt die komplizierte OP persönlich und hofft, dass sich noch keine Metastasen gebildet haben. Auch in dieser Folge: Bei der Tiertafel von Colorado steht ein Impfmarathon auf dem Programm, und das Tierarzt-Team wird zu einem Bison-Schutzgebiet in den Rocky Mountains gerufen.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.