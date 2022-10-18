Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Einsatz für die Tiertafel

TLCFolge vom 18.10.2022
Einsatz für die Tiertafel

Einsatz für die TiertafelJetzt kostenlos streamen

Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Folge vom 18.10.2022: Einsatz für die Tiertafel

44 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 6

Tierheimhund Pretzel, ein Dackel-Yorkie-Mix, muss heute eine schmerzhafte Zahnbehandlung über sich ergehen lassen. Doch für die 6-jährige Hündin Gracie kommt es noch schlimmer. Der freundliche Vierbeiner leidet an einem lebensbedrohlichen Nierentumor! Cheftierarzt Dr. Jeff übernimmt die komplizierte OP persönlich und hofft, dass sich noch keine Metastasen gebildet haben. Auch in dieser Folge: Bei der Tiertafel von Colorado steht ein Impfmarathon auf dem Programm, und das Tierarzt-Team wird zu einem Bison-Schutzgebiet in den Rocky Mountains gerufen.

Alle verfügbaren Folgen