Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 13.09.2022: Atemnot – Hilfe für eine Pythonschlange
Heute bekommt es Tierarzt Dr. Baier mit einem echten Exoten zu tun. Tigerpython Lucinda leidet an einer chronische Infektion der Atemwege. Nachdem das Reptil betäubt worden ist, führt der Spezialist eine Lungenwäsche durch. Das verschafft Linderung, und zudem kann so eine Bakterienprobe entnommen werden. Auch in dieser Folge: Dr. Jeff kastriert verwilderte Katzen im Akkord, zwei Yorkshire Terrier werden wegen Knieproblemen behandelt, und Hund Baby hat den Zusammenstoß mit einem Auto zum Glück leicht verletzt überstanden. Doch ein paar Zähne müssen trotzdem raus.
