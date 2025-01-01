Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sie bremsen für Tiere. Mit Ernst Arendt und Hans Schweiger geht es diesmal durch die Prärie Nordamerikas. Vorbei an Präriehunden und Antilopen, mitten rein in die Bisonherde, und über dem Highway ziehen Kraniche. Überall gibt es entlang der Straße etwas zu beobachten. Im März ist der Prärie-Himmel voller Kraniche und Schneegänse. Millionen Vögel ziehen im Frühling durch das Grasland nach Norden. Ihre Rastplätze im Schneesturm, Balz und Futtersuche lassen sich von der Straße aus beobachten. Possierliche Präriehunde, exotische Pronghorn-Antilopen, gewaltige Bisonbullen, hopsende Tumbleweeds und vieles mehr.

