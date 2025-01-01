Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nächtliche Besuche von Opossum und Stinktier, und bei Tag klopfen die Bisons an. Ernst Arendt und Hans Schweiger nehmen uns wieder mit zu hautnahen Tiererlebnissen. In ihrer humorvollen Art bringen sie uns Truthahn, nein nicht auf den Teller, sondern auf den Bildschirm. Ausgerüstet mit neuester 3D-Tarnkleidung tricksen sie scheue Truthähne aus, und sind am Ende selber die Dummen. Feuer in der Prärie sieht dramatisch aus, bringt aber einen altgedienten Bison nicht aus der Ruhe. Und dann sind da noch die kleinen Unbekannten, die zu Stars werden, wenn es für sie heißt: Bühne frei für Schwalben, die Ölpumpen besiedeln, Präriehähne, die eine große Show abziehen und ein Häher, der andere für sich arbeiten lässt. Zum Abschluss geben uns übermütige Bisonkälber noch eine Extra Vorstellung, neben dem Highway durch die Prärie.

