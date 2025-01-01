Highway durch Australien: Bis zur NordspitzeJetzt kostenlos streamen
Tiere vor der Kamera
Folge 57: Highway durch Australien: Bis zur Nordspitze
44 Min.Ab 6
Ernst Arendt und Hans Schweiger nehmen uns wieder mit, locker und unterhaltsam geht es durch Australien. Die Strecke zur Nordpitze, die Cape York Road ist Legende, jeder echte Australier muss sie einmal fahren und das Auto dabei ruinieren. Legenden sind auch Tiere, die dort leben, wie Palmkakadu und Tüpfelkuskus. Von Brisbane bis zum Cape stoppen wir für Koala, Helmkasuar, Waran, Riesenlaubfrosch, Riesenratte, Rotflügelsittich. Und das Schnabeltier zeigt Verhalten das Arendt/Schweiger noch nie zuvor im Freiland gesehen haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tiere vor der Kamera
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BR