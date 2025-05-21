Tierisch prominent
Folge 17: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 21.05.2025
Bei Kaltenleutgeben auf dem Gestüt im Walde findet die Moderatorin Elke Rock mit ihren Tieren Ruhe und Entspannung. So oft es ihre Zeit erlaubt, ist die gebürtige Grazerin und Tochter eines Tierarztes mit ihrem Hund Tessie bei ihrem Pferd Colti auf dem Reiterhof. Bildquelle: ORF/On-Media
Altersfreigabe:
0